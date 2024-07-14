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Запад не допустит перемирия на Украине, если оно не будет достигнуто при их посредничестве, а визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО. Об этом пишет китайское издание Global Times.

"Им пришлось поспешно объяснять, что у Орбана не было легитимности и мандата от ЕС на переговоры с Путиным о перемирии", – отмечает автор статьи Лоран Мишелон, проработавший 25 лет дипломатом.

По его мнению, "англо-американский гегемон и его европейские вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине", чтобы обеспечить себе доступ к залежам полезных ископаемых на территории страны, а потому не допустят мирных переговоров без участия Запада.

"Факты у нас перед глазами: НАТО воинственно по отношению к чужакам, автократично по отношению к своим членам и, похоже, не имеет иной цели, кроме расширения и окружения России и Китая", – резюмирует Мишелон.

Орбан посетил Киев 2 июля, где предложил Украине рассмотреть возможность прекратить огонь для начала переговоров. Затем он отправился в Москву, где обсудил мирные инициативы, предложенные Владимиром Путиным.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай. Он провел встречу с Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0". Политики встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.