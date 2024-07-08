Орбан встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/Szilard Koszticsak

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Встреча политиков проходила в госрезиденции Дяоюйтай. Подробности переговоров Орбана и Си Цзиньпина пока не раскрываются.

Орбан прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР 8 июля. Свой визит он подтвердил в соцсетях, опубликовав пост с подписью "Мирная миссия 3.0".

До этого венгерский премьер совершал визиты на Украину и в Россию, где проводил переговоры в том числе касательно украинского конфликта. Так, Орбан призывал остановить огонь, чтобы создать условия для начала мирных переговоров. Он также заявил, что Европе нужен мир, для нее это самое важное.