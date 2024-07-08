08 июля, 06:27Политика
Орбан встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Фото: ТАСС/EPA/Szilard Koszticsak
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Встреча политиков проходила в госрезиденции Дяоюйтай. Подробности переговоров Орбана и Си Цзиньпина пока не раскрываются.
Орбан прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР 8 июля. Свой визит он подтвердил в соцсетях, опубликовав пост с подписью "Мирная миссия 3.0".
До этого венгерский премьер совершал визиты на Украину и в Россию, где проводил переговоры в том числе касательно украинского конфликта. Так, Орбан призывал остановить огонь, чтобы создать условия для начала мирных переговоров. Он также заявил, что Европе нужен мир, для нее это самое важное.
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