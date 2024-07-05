Орбан заявил, что Европе нужен мир

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Европе нужен мир, для нее это самое важное, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

"Главной задачей на предстоящие полгода нашего председательства (в Совете ЕС. – Прим. ред.) мы считаем борьбу за мир", – отметил премьер-министр.

Сейчас Европа не может чувствовать себя в безопасности, так как живет в "тени войн" на Украине, а сам конфликт негативно влияет на экономику, подчеркнул Орбан.

"Мы видим картины разрушений и страданий. Эта война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность", – сказал он.

Премьер заявил, что в ходе переговоров с Путиным обсудил способы достижения мира. Несмотря на то, что позиции Москвы и Киева находятся очень далеко друг от друга, сказал премьер, нужно сделать много для приближения окончания конфликта.

Орбан заключил, что продолжит свои усилия по урегулированию ситуации после своих визитов в РФ и Украину.

Переговоры российского лидера и премьера Венгрии завершились 5 июля, спустя почти 3 часа. В ходе встречи Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для мирного договора, а Путин назвал полный вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии одним из условий завершения конфликта.

