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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров, заявил Владимир Путин.

По его словам, венгерский премьер излагал в основном западную точку зрения, в том числе по Украине.

"Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений, в частности, с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией", – сказал лидер РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.

Путин напомнил, что Россия остается открытой для обсуждения политическо-дипломатического урегулирования, однако Киев этого не желает.

"С противной (украинской. – Прим. ред.) стороны слышим нежелание решать вопрос именно таким способом (путем переговоров. – Прим. ред.)", – пояснил Путин, подчеркнув, что РФ выступает за полное завершение конфликта на озвученных условиях, а не за перемирие или паузу.

Также российский лидер считает, что спонсоры Киева продолжают использовать Украину и ее народ в качестве "тарана" в противостоянии с РФ.

Орбан прибыл в Москву 5 июля на переговоры с Путиным. Российский президент во время встречи с премьер-министром Венгрии высказал готовность ознакомить Орбана с деталями российских предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине. Их переговоры заняли около трех часов.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от Орбана подробности беседы во время саммита в Вашингтоне.