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05 июля, 16:31

Политика

Переговоры Путина и Орбана завершились в Москве

Фото: ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин

Переговоры Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана завершились, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Орбана, которая состоялась в Кремле, в общей сложности продлилась около трех часов.

Венгерский премьер прибыл в Москву 5 июля. Среди прочего лидеры должны были обсудить украинскую проблематику, включая ознакомление с нюансами российского предложения по миру на Украине.

Встреча может быть обусловлена тем, что Будапешт "прощупывает почву" для будущих переговоров по Украине, считает политолог Юрий Светов. Так Орбан хочет себя проявить и показать свою способность решать сложные вопросы, добавил он.

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