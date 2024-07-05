Орбан поблагодарил Путина за прием в непростое для РФ время

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Владимира Путина за прием в непростое для России время, сообщает ТАСС.

"Я очень благодарен вам за то, что даже в таких тяжелых условиях вы согласились меня принять", – сказал политик в ходе переговоров с российским лидером в Москве.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В начале встречи с Путиным он отметил, что Венгрия, возможно, скоро останется единственной страной в Евросоюзе, которая сохраняет связи и поддерживает диалог с Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время сегодняшних переговоров Путин и Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций. Со стороны России в делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, а также два помощника президента: Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который возглавлял делегацию РФ на переговорах с Украиной в 2022 году.

До этого Орбан провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Премьер Венгрии предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Однако в офисе Зеленского отвергли эту инициативу.