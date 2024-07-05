05 июля, 13:59Политика
Путин ознакомит Орбана с предложением РФ по урегулированию конфликта на Украине
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин/POOL
Владимир Путин готов ознакомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложений РФ по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил во время встречи с политиком.
"Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД. Там изложена наша позиция в отношении возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы", – подчеркнул российский лидер.
Вместе с тем президент выразил надежду на то, что венгерский премьер-министр также изложит свое видение ситуации на Украине и позицию Европы.
"Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", – указал Путин.
5 июля Орбан прибыл с визитом в Москву. До этого он находился в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой встречи 2 июля стала возможность достижения мира.
Премьер Венгрии предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не примет такую идею.
Вместе с тем Зеленский отмечал, что Украина выступает против предложения венгерского премьера. Он считает, что боевые действия остановятся лишь в том случае, если будет существовать план о дальнейшем будущем Украины.
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