Путин ознакомит Орбана с предложением РФ по урегулированию конфликта на Украине

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Владимир Путин готов ознакомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложений РФ по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил во время встречи с политиком.

"Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД. Там изложена наша позиция в отношении возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы", – подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем президент выразил надежду на то, что венгерский премьер-министр также изложит свое видение ситуации на Украине и позицию Европы.

"Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров", – указал Путин.

5 июля Орбан прибыл с визитом в Москву. До этого он находился в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой встречи 2 июля стала возможность достижения мира.

Премьер Венгрии предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не примет такую идею.

Вместе с тем Зеленский отмечал, что Украина выступает против предложения венгерского премьера. Он считает, что боевые действия остановятся лишь в том случае, если будет существовать план о дальнейшем будущем Украины.

