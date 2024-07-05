Песков: Путин и Орбан в том числе обсудят ситуацию с Украиной

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В Кремле ожидаются переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил журналисту Павлу Зарубину, что в том числе стороны обсудят Украину. В переговорах с российской стороны примут участие помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава МИД РФ Сергей Лавров.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе сообщил, что Орбан не координировал свой визит в Москву с ЕК. По его словам, которые передает РИА Новости, этот визит ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну – председателя Совета ЕС.

Орбан прибыл с визитом в Москву 5 июля. Его пресс-секретарь Берталан Хаваши сообщил, что глава правительства встретится с Путиным и планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине.

2 июля Орбан посетил Киев для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главной темой встречи стала возможность достижения мира. Кроме того, Орбан и Зеленский обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

Во время переговоров премьер Венгрии предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не примет такую идею. По его словам, Венгрия – не первая страна, которая выдвигает подобные предложения.

