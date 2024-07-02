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02 июля, 19:05

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Замглавы офиса Зеленского: Украина отказалась от плана Орбана по прекращению огня

Украина отказалась от плана Орбана по прекращению огня

Фото: depositphotos/mariakarabella

Владимир Зеленский не примет предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Замглавы уточнил, что Венгрия – не первая страна, которая выдвигает подобные предложения. Украинский лидер выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является понятной, четкой и известной, отметил Жовква.

Замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что Украина хочет мира, и у нее есть для этого инструмент – "провели первый саммит мира и готовимся ко второму".

2 июля Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Во время встречи премьер Венгрии предложил украинскому лидеру рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта.

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