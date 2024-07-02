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02 июля, 17:24

Политика

Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей поездки в Киев заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского меньшинства на Украине, пишет Reuters.

Венгрия ранее неоднократно обвиняла Украину в ограничении прав примерно 150 000 этнических венгров, проживающих в западной части страны, напомнили журналисты.

Орбан прибыл на Украину 2 июля, чтобы провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. В частности, премьер предложил Киеву начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. При этом политик подчеркнул, что Будапешт хотел бы подписать двустороннее соглашение между странами по ряду вопросов.

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