В Кремле заявили, что ничего не ожидают от визита премьера Венгрии в Киев

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В Кремле ничего не ожидают от приезда премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в (Совете. – Прим.ред.) ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии", – цитирует его "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, администрация Орбана перед его визитом не контактировала с администрацией Владимира Путина. Песков подчеркнул, что премьер Венгрии может жестко отстаивать интересы своего государства.

В свою очередь, политолог Владимир Шаповалов в эфире радио КП отметил, что целью приезда Орбана на Украину может быть проверка средств Евросоюза. Глава ЕС мог дать такие полномочия премьеру Венгрии, поскольку Будапешт перестал блокировать инициативы организации по Украине, указал эксперт.

Орбан прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским 2 июля. По словам пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши, главной темой встречи станет возможность достижения мира. Также Орбан и Зеленский обсудят текущие вопросы двусторонних отношений.

