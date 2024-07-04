04 июля, 15:27Политика
Путин заявил, что стамбульские соглашения могут лечь в основу переговоров с Киевом
Фото: kremlin.ru
Стамбульские договоренности могут лечь в основу продолжения переговоров с Украиной, заявил Владимир Путин в ходе встречи в Астане на полях ШОС+.
"Стамбульские договоренности никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину", – цитирует российского лидера ТАСС.
Путин указал, что эти соглашения "остаются на столе". При этом Москва, уточнил президент, никогда не отказывалась от мирных инициатив, наоборот – это именно Киев отказался от переговоров прямому по указанию из Лондона и Вашингтона.
Ранее Венгрия предложила Украине прекратить огонь в обмен на начало переговоров, однако Киев выступил против этого. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ранее страна уже соглашалась на это, но переговоры якобы не пошли ей на пользу.
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