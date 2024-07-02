Лавров и глава МИД Венгрии Сийярто обсудили украинский кризис

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. В ходе переговоров они обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие, сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе обсуждения украинского кризиса оба министра отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств", – подчеркнуло ведомство.

Главы министерств оценили достигнутый уровень политического диалога между странами. Они отметили, что двустороннее взаимодействие продолжает развиваться.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. По словам пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши, главной темой встречи станет возможность достижения мира.

Во время встречи Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. Орбан также сообщил, что Будапешт хотел бы подписать с Киевом двустороннее соглашение по ряду вопросов. Также премьер Венгрии заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского меньшинства на Украине.

