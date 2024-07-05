Путин и Орбан во время переговоров проведут рабочий ланч с участием делегаций

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Во время сегодняшних переговоров Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Со стороны России в делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, а также два помощника президента Юрий Ушаков – по международным делам и Владимир Мединский, который возглавлял делегацию РФ на переговорах с Украиной в 2022 году.

"Потом они продолжат в таком же составе за рабочим ланчем", – отметил официальный представитель Кремля.

При этом политик уточнил, что Путин и Орбан могут перейти к беседе с глазу на глаз, если посчитают нужным.

Между тем в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков сказал, что всего переговоры продлятся около двух-трех часов, однако добавил, что продолжительность встречи займет столько, сколько потребуется.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. До этого он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Темой их встречи стала возможность достижения мира.

Премьер Венгрии также предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Однако в офисе Зеленского отвергли эту инициативу.

В начале встречи с Путиным Орбан отметил, что Венгрия, возможно, скоро останется единственной страной в Евросоюзе (ЕС), которая сохраняет связи и поддерживает диалог с Россией и Украиной.