Орбан заявил, что Венгрия скоро останется единственной в ЕС для диалога с РФ и Украиной

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Венгрия, возможно, скоро останется единственной страной в Евросоюзе (ЕС), которая сохраняет связи и поддерживает диалог с Россией и Украиной. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Он отметил, что число государств, которые могут говорить с обеими сторонами украинского конфликта, уменьшается. Орбан уточнил, что другие страны ЕС не хотят вести коммуникацию с РФ об урегулировании конфликта мирным путем.

Премьер Венгрии также назвал встречу с российским лидером особенной и указал, что Венгрия с 1 июля на ротационной основе стала председателем ЕС. Прошлая встреча с Путиным, напомнил он, состоялась в феврале 2022 года, еще до начала СВО.

"Это то, что различает две эти встречи", – цитирует его ТАСС.

Он также поблагодарил президента РФ за прием в непростое для России время.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. До этого он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Темой их встречи стала возможность достижения мира.

Премьер Венгрии также предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Однако в офисе Зеленского отвергли эту инициативу.