Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал критику визита Орбана в РФ

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Венгрия не собирается отвечать на критику визита премьера Виктора Орбана в Россию со стороны Евросоюза, заявил глава МИД Венгрии Сийярто, передает РИА Новости.

"Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику", – сказал он по итогам переговоров в Москве.

Он также призвал не путать "выступающих за войну" политиков ЕС и жителей Европы. Министр подчеркнул, что диалог – единственный способ найти выход из конфликта на Украине, другого выхода нет.

Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана в Москву и посчитали это подрывом единства ЕС.

Премьер-министр Венгрии прибыл с визитом в Москву 5 июля и провел переговоры с Владимиром Путиным. Позже Орбан заявил, что Европе нужен мир, для нее это самое важное.

