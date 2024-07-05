05 июля, 17:59Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал критику визита Орбана в РФ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Венгрия не собирается отвечать на критику визита премьера Виктора Орбана в Россию со стороны Евросоюза, заявил глава МИД Венгрии Сийярто, передает РИА Новости.
"Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику", – сказал он по итогам переговоров в Москве.
Он также призвал не путать "выступающих за войну" политиков ЕС и жителей Европы. Министр подчеркнул, что диалог – единственный способ найти выход из конфликта на Украине, другого выхода нет.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана в Москву и посчитали это подрывом единства ЕС.
Премьер-министр Венгрии прибыл с визитом в Москву 5 июля и провел переговоры с Владимиром Путиным. Позже Орбан заявил, что Европе нужен мир, для нее это самое важное.