Столтенберг заявил, что Орбан не представляет НАТО во время визита в Москву

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своих переговоров с российским президентом представляет только свою страну, а не НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

При этом Орбан заранее проинформировал руководство НАТО о своей поездке, уточнил Столтенберг. Однако он напомнил Орбану, что "территориальная целостность Украины должна соблюдаться".

"Я ожидаю, что когда Орбан будет на саммите в Вашингтоне на следующей неделе, будет возможность поговорить о том, что он обсудил в Москве", – цитирует его "Интерфакс".

По словам генсека НАТО, венгерский премьер бывал в РФ и раньше, и точно также рассказывал своим партнерам об итогах переговоров с российским руководством. Также он выразил надежду, что Орбан поддержит итоговую декларацию саммита Альянса, в котором осудят действия РФ.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с RT назвал предсказуемой реакцию Еврокомиссии на визит венгерского премьера в РФ.

Он уверен, что Венгрия является одной из немногих стран-участников НАТО и ЕС, которые критически заинтересованы в скорейшем мире на Украине. Однако проблема, сказал Денисов, в украинском режиме, который пока не готов серьезно обсуждать переговоры и урегулирование конфликта.

"Но Венгрия в очередной раз продемонстрировала свою конструктивную позицию относительно кризиса, конфликта, и подтвердила то, что она готова стать тем элементом, тем субъектом, который со своей стороны в рамках Европейского Союза, Североатлантического альянса будет и дальше прикладывать усилия для того, чтобы это регулирование произошло", – заключил он.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. Ожидается, что Владимир Путин ознакомит его с нюансами предложений РФ по мирному урегулированию конфликта на Украине.

