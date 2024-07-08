Орбан прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, где собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

"Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин", – приводятся в статье слова пресс-секретаря премьера Берталана Хаваши.

Сам Орбан также подтвердил свой визит в Китай, опубликовав соответствующую запись на своей странице в соцсети X, сопроводив ее подписью "Мирная миссия 3.0" и хештегом с названием города Пекин.

Орбан прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в начале июля. Главной темой встречи стала возможность достижения мира. Кроме того, Орбан и Зеленский обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

Во время переговоров Орбан предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква отметил, что Киев не примет такую идею. По его словам, Венгрия – не первая страна, которая выдвигает подобные предложения.

Через несколько дней Орбан посетил Москву для встречи с Владимиром Путиным. Их переговоры длились около трех часов, на которых также поднималась тема украинского конфликта.

Так, венгерский премьер вновь выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров, а также заявил, что Европе нужен мир, для нее это самое важное.