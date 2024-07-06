Песков: повестка переговоров Путина и премьера Индии Моди будет богатой

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Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди будут насыщенными и богатыми. Политики пообщаются в неформальной обстановке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва.Кремль.Путин".

"Учитывая уровень наших отношений, это стратегическое партнерство, учитывая объем торгово-экономического сотрудничества, учитывая роль Индии в региональных и международных делах и роль России, очевидно, что повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, приезд Моди будет официальным визитом. Встреча состоится в узком и расширенном составах в Кремле.

"Ожидаем очень важного и полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений", – добавил Песков.

Моди посетит Россию с официальным визитом 8–9 июля. На переговорах с Владимиром Путиным они обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее о визите Моди в Москву сообщали СМИ. Говорилось, что он прилетит 8 июля на один день. По информации журналистов, визит Моди в Россию знаменателен, поскольку он состоится вскоре после того, как индийский премьер возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ в марте 2024 года.

