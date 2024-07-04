Премьер Индии Моди посетит Россию 8–9 июля

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8–9 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

На переговорах с Владимиром Путиным они обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в Москве этому визиту придают первостепенное значение, поскольку это практически одна из первых поездок Моди после выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что это будет "очень важный визит".

Ранее о визите Моди в Москву сообщали СМИ. Говорилось, что он прилетит 8 июля на один день. По информации журналистов, визит Моди в Россию знаменателен, поскольку он состоится вскоре после того, как индийский премьер возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ в марте 2024 года.

Последний раз Моди прилетал в РФ в 2019 году. Тогда он посещал Владивосток. В Москву премьер-министр Индии приезжал в 2015 году.

