Политолог Жебин: визит Путина в Пхеньян говорит о восстановлении отношений РФ и КНДР

Фото: kremlin.ru

Визит Владимира Путина в Пхеньян говорит о восстановлении экономических и дипломатических связей между РФ и КНДР. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

"Программа очень большая, и надо помнить, особенно скептикам, что речь идет о начальном этапе восстановления отношений, которые серьезно пострадали во время COVID-19", – пояснил политолог, отметив, что с начала 2020 года КНДР была полностью закрыта для любых внешних обменов.

По мнению Жебина, Россия и КНДР имеют возможности для сотрудничества не только в сфере экономики. Они также имеют тесные культурные связи и схожие позиции по современному мироустройству, отвергая однополярный мир.

Президент РФ прилетел с официальным визитом в Пхеньян 18 июня. На следующий день на площади Ким Ир Сена прошла церемония встречи глав двух стран, а затем они направились в государственную резиденцию Кымсусан, где прошли переговоры делегаций России и КНДР в широком составе. Они длились почти полтора часа.

После этого Путин и Ким Чен Ын пообщались в формате тет-а-тет. Их разговор длился практически два часа, хотя по плану не должен был превысить часа. По итогам переговоров, РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

