Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР

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Бессрочные санкции Совбеза ООН, которые ввели по требованию США против КНДР, нужно пересмотреть. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на выступление Владимира Путина по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По его словам, Запад руководствуется в этом вопросе пропагандистскими штампами и уже не скрывает своих истинных агрессивных мотивов.

Он также отметил, что Москва и Пхеньян имеют одинаковую позицию по поводу причин политической и военной эскалации в Северо-Восточной Азии. Путин подчеркнул, что безопасность в регионе подрывают как раз США, наращивая количество военных учений с участием Южной Кореи и Японии. Как утверждает президент РФ, таким образом Вашингтон лишь усиливает враждебность по отношению к КНДР.

Глава государства также считает, что КНДР имеет полное право на наращивание своей обороноспособности, защиту нацбезопасности и укрепление собственного суверенитета. Москва, в свою очередь, будет прикладывать усилия в политико-дипломатической плоскости, чтобы исключить возникновение нового вооруженного конфликта на Корейском полуострове и установить долгосрочный мир в регионе, добавил Путин.

Он поблагодарил Ким Чен Ына за плодотворную работу во время переговоров, которые помогут укрепить безопасность в Северо-Восточной Азии.

Президент РФ прилетел с официальным визитом в Пхеньян 18 июня. На следующий день на площади Ким Ир Сена прошла церемония встречи глав двух стран, а затем они направились в государственную резиденцию Кымсусан, где прошли переговоры делегаций России и КНДР в широком составе. Они длились почти полтора часа.

После этого Путин и Ким Чен Ын пообщались в формате тет-а-тет. Их разговор длился практически два часа, хотя по плану не должен был превысить часа. По итогам переговоров РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что этот документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одной из сторон.

