Ким Чен Ын: КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с РФ

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Северная Корея намерена укреплять стратегическое общение с Российской Федерацией, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Пхеньяне.

"Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", – цитирует газета "Известия" Ким Чен Ына.

Лидер КНДР отметил, что дружба двух стран будет "монолитом укрепляться". По его словам, встреча лидеров двух государств является историческим моментом для российско-корейских отношений. Также Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении спецоперации на Украине. Он заявил, что российская армия защищает суверенные границы страны.

Путин прибыл в Пхеньян 18 июня. Ким Чен Ын встретил его у трапа самолета. Некоторые вопросы президент РФ успел обсудить с ним по пути из аэропорта. Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына.

После Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций двух стран. Их продолжительность составила приблизительно полтора часа. Во ходе переговоров российский лидер заявил, что уже ожидает следующей встречи с лидером КНДР в Москве.

