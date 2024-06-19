Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились более 1,5 часа

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Длительность переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в широком составе составила 1,5 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

После завершения переговоров с участием делегаций РФ и Северной Кореи встреча лидеров двух стран продолжилась в закрытом формате. Ожидается, что Путин и Ким Чен Ын пообщаются с глазу на глаз.

Путин прилетел в северокорейскую столицу 18 июня. У трапа самолета его встретил Ким Чен Ын. Некоторые вопросы Путин обсудил с ним по пути из аэропорта. В частности, лидеры поговорили о надежном развитии отношений двух стран.

Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына. Перед началом переговоров российский лидер заявил, что ожидает следующей встречи с северокорейским коллегой в Москве.

