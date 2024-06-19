Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах с Владимиром Путиным выделил роль России в сохранении стратегического баланса в мире, а также выразил поддержку в проведении спецоперации на Украине.

Ким Чен Ын отметил, что Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности.

Путин прилетел в Пхеньян 18 июня. Его встретил Ким Чен Ын. Некоторые вопросы Путин обсудил с ним по пути из аэропорта, в том числе тему надежного развития отношений РФ и КНДР.

Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне прошла церемония официальной встречи лидеров двух стран.

Во время переговоров Путин заявил, что Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, которая навязывается Вашингтоном на протяжении десятилетий. Кроме того, президент отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает политике РФ, в том числе на украинском направлении.

