Путин восхитился преображением Пхеньяна за последние 24 года

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Владимир Путин выразил восхищение тем, как Пхеньян преобразился за 24 года. Своими впечатлениями от столицы КНДР российский президент поделился во время общения с лидером страны Ким Чен Ыном.

"Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000-м. Это просто заметно", – цитирует российского лидера сайт "Аргументы и факты".

Глава государства обратил внимание, что северокорейская столица стала красивым местом благодаря самоотверженному труду народа КНДР под руководством Ким Чен Ына. По мнению Путина, на современный Пхеньян приятно смотреть.

Перед началом российско-корейских переговоров глава государства выразил надежду, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится уже в Москве. Он также заявил о своей уверенности в том, что их сегодняшняя беседа окажется продуктивной.

Российский президент прибыл в Северную Корею 18 июня. У трапа самолета его встретил глава КНДР, встреча с которым станет для Путина уже третьей за период, прошедший с 2019 года. Визит российского лидера является государственным, что, в соответствии с дипломатическим протоколом, является наивысшей градацией и свидетельствует о растущем развитии отношений между странами.

Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялась церемония официальной встречи глав двух государств. После ее завершения политики направились в государственную резиденцию Кымсусан, где начались российско-корейские переговоры.