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19 июня, 12:31

Политика

РФ и КНДР подписали соглашение о строительстве моста через реку Туманную

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Россия и Северная Корея подписали межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманную. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин прибыл в КНДР 18 июня с госвизитом. Встреча с Ким Чен Ыном стала для российского президента третьей за период, прошедший с 2019 года. Лидер РФ выразил надежду, что его следующая встреча с северокорейским коллегой состоится в Москве.

Переговоры между лидерами в широком составе прошли 19 июня и продлились 1,5 часа, после чего встреча продолжилась в закрытом режиме. Тет-а-тет Путин и Ким Чен Ын общались примерно два часа, хотя по плану на это закладывалось около часа. В результате переговоров между странами был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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