19 июня, 13:38Политика
Путин поблагодарил КНДР за организацию отдыха для детей погибших участников СВО
Фото: kremlin.ru
По итогам прошедших в Пхеньяне переговоров Владимир Путин выразил благодарность КНДР и лично председателю государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыну за организацию отдыха для детей погибших участников спецоперации на Украине.
"Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы", – цитирует российского президента ТАСС.
Дети погибших участников спецоперации смогли отдохнуть в корейском лагере "Сондовон".
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что после завершения переговоров делегаций России и КНДР в широком составе Путин подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. В ответ лидер КНДР передал российскому президенту "хорошие подарки".
Также сообщалось, что Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником". Он обратил внимание на "выдающуюся дальновидность" и решительность Путина, назвав российского президента "самым дорогим другом корейского народа".
Глава государства прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня. Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена состоялась церемония встречи глав двух стран, после чего политики направились в государственную резиденцию Кымсусан.
Там прошли переговоры делегаций России и КНДР в широком составе. Они длились почти полтора часа. Затем Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в формате тет-а-тет, которые продолжались почти два часа, хотя по плану не должны были превысить часа.
По итогам переговоров, прошедших в Пхеньяне, Россия и Северная Корея заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин рассказал, что этот документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одной из сторон.
Россия и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве