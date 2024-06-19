Путин поблагодарил КНДР за организацию отдыха для детей погибших участников СВО

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По итогам прошедших в Пхеньяне переговоров Владимир Путин выразил благодарность КНДР и лично председателю государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыну за организацию отдыха для детей погибших участников спецоперации на Украине.

"Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы", – цитирует российского президента ТАСС.

Дети погибших участников спецоперации смогли отдохнуть в корейском лагере "Сондовон".

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что после завершения переговоров делегаций России и КНДР в широком составе Путин подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. В ответ лидер КНДР передал российскому президенту "хорошие подарки".



Также сообщалось, что Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником". Он обратил внимание на "выдающуюся дальновидность" и решительность Путина, назвав российского президента "самым дорогим другом корейского народа".

Глава государства прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня. Утром 19 июня на площади Ким Ир Сена состоялась церемония встречи глав двух стран, после чего политики направились в государственную резиденцию Кымсусан.



Там прошли переговоры делегаций России и КНДР в широком составе. Они длились почти полтора часа. Затем Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в формате тет-а-тет, которые продолжались почти два часа, хотя по плану не должны были превысить часа.

По итогам переговоров, прошедших в Пхеньяне, Россия и Северная Корея заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин рассказал, что этот документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одной из сторон.