Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и сервиз

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

После переговоров в широком составе в Пхеньяне Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

При этом, как он утверждает, Ким Чен Ын вручил своему коллеге из России "хорошие подарки", не уточнив, что конкретно лидер КНДР подарил Путину. Однако Ушаков поделился тем, что российскому лидеру передали несколько художественных произведений с его изображением.

"Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты", – дополнил помощник президента РФ.

Путин прилетел с официальным визитом в Пхеньян 18 июня. Встреча с лидером КНДР стала для Путина третьей по счету с 2019 года. Уже утром 19 июня на площади Ким Ир Сена состоялась церемония встречи двух глав государств.

Затем стороны провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций РФ и КНДР. Их продолжительность составила примерно полтора часа. После сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын поговорили друг с другом в формате тет-а-тет. Их общение продлились около двух часов, хотя по плану не должны были превысить часа.

