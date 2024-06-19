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Председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником". Об этом он заявил по итогам переговоров с Владимиром Путиным, в рамках которых страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами – самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале", – цитирует ТАСС лидера КНДР.

По словам Ким Чен Ына, заключение нового "самого мощного договора" между его государством и российской стороной было бы невозможно в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина, которого северокорейский лидер назвал "самым дорогим другом корейского народа".

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что после переговоров в широком составе в Пхеньяне президент подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. В ответ лидер КНДР передал Путину "хорошие подарки". Однако представитель Кремля не стал уточнять, что именно Путин получил от Ким Чен Ына.

Путин прибыл с официальным визитом в Пхеньян 18 июня. Утром следующего дня на площади Ким Ир Сена прошла церемония встречи глав двух стран.

После этого состоялись переговоры делегаций России и КНДР в широком составе, которые продолжались около полутора часов. Затем Путин и Ким Чен Ын провели беседу в формате тет-а-тет. Она длилась почти два часа.

