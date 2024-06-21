Песков назвал результативными поездки Путина в КНДР и Вьетнам

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Официальные визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам были насыщенными и результативными. Соответствующий комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.

Он сообщил, что российский лидер вернулся в Москву только утром 21 июня после всех поездок. Песков обратил внимание на то, что западные страны в штыки воспринимают внешнеполитическую активность России, так как в последнее время пытаются подавить РФ.

Официальный представитель Кремля заявил, что реакция Запада на поездку Путина в КНДР и Вьетнам вызывает недоумение, поскольку партнерство РФ никогда не было направлено против третьих стран.

Сотрудничество с различными государствами нацелено на рост благосостояния народов, носит взаимовыгодный характер, отвечает интересам партнеров РФ, добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ также уверен в том, что США продолжат оказывать давление на всех партнеров России.

В свою очередь, военный международный эксперт Александр Артамонов в эфире радио КП заявил, что Запад будет вынужден считаться с союзом России и КНДР, а договор, подписанный между странами, и вовсе носит оборонительный характер. Он напомнил, что США с 1950 года разместили две базы на Корейском полуострове и ввели туда войска якобы под эгидой ООН для сохранения демилитаризованной зоны.

"На самом деле это чисто американский контингент. И он, возможно, будет уравновешен присутствием России. Москва всегда теперь будет маячить за спиной КНДР. Американцы вынуждены будут с этим считаться", – добавил эксперт.

Он также предположил, что Россия сможет и более существенным образом обозначить свое присутствие, а может это сделать и вместе с Китаем.

Путин прилетал в Северную Корею с официальным визитом с 18 по 19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына, которые состоялись в Пхеньяне, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.

После этого российский президент посетил с государственным визитом Вьетнам 20 июня. В ходе переговоров президент РФ заявил, что укрепление стратегического партнерства между двумя государствами относится к приоритетам Москвы. Позже лидер России поблагодарил руководство страны за организацию визита и гостеприимство в Ханое.

