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01 июня, 06:33

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Лекорню: "друзья из РФ, КНР" знают об ответственности ядерных держав за нераспространение

Глава МО Франции заявил, что "друзья из РФ и КНР" знают об ответственности ядерных держав

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

Ядерные державы несут "особую ответственность" за нераспространение ядерного оружия. Такое заявление сделал министр ВС Франции Себастьен Лекорню, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением [ядерного оружия], я говорю об этом как [представитель] ядерной страны", – приводит его слова ТАСС.

Лекорню подчеркнул, что об этом знают и "американские, британские, российские и китайские друзья".

Ранее, во время пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерного оружия. Он также отметил, что учения тактических ядерных вооружений, которые начались 21 мая, проводятся в плановом порядке.

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