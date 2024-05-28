Боррель: главы Минобороны ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием

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Министры обороны стран, которые входят в Евросоюз, рассмотрят возможность снятия ограничений с Украины, связанных с ударами по территории РФ западным оружием. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, обсуждение этого вопроса является "допустимым".

"Конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться", – объяснил глава дипломатии ЕС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России. По его словам, некоторые союзники сняли такие ограничения, позволив украинцам лучше защищаться, поэтому пришло время снять и другие ограничения. Он уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории РФ.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Столтенберга и заявил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и находится в прямой конфронтации с РФ. Он считает, что НАТО заигрывается в своей военной риторике и впадает в военный экстаз. Песков добавил, что российские военные, несмотря ни на что, продолжают спецоперацию.

