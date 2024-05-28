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28 мая, 10:26

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Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по РФ

В ФСБ заявили, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ

Фото: 123RF/martinbertrand

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории Российской Федерации рядом с границей страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Пограничной службы ФСБ генерала армии Владимира Кулишова.

По его словам, НАТО повышает интенсивность оперативно-боевой подготовки войск. В ходе этого отрабатываются сценарии ведения боевых действий против РФ, включая нанесение ядерных ударов по стране, заявил Кулишов по случаю Дня пограничника.

Руководитель Погранслужбы подчеркнул, что подобная ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей.

До этого страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину при серьезных успехах российской армии. Политики из стран Балтии заявили об этом ФРГ на конференции Леннарта Мери в Таллине.

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