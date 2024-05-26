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Страны Балтии и Польша могут ввести войска ну Украину при серьезных успехах российской армии. Об этом сообщает Spiegel.

"Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе", – подчеркивается в сообщении.

Как отметило издание, политики из стран Балтии заявили об этом Германии на конференции Леннарта Мери в Таллине.

Ранее французский МИД сообщил, что страна не отправляла солдат иностранного легиона на Украину. В ведомстве указали, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что информация о возможной отправке Францией своих военнослужащих на Украину требует проверки. Так он прокомментировал слова бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что около 100 французских военных были отправлены на Украину.

