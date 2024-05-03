Глава МИД Британии: отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией

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Отправка войск Североатлантического альянса в зону СВО может привести к эскалации украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

Он считает, что в отправке подразделений НАТО на Украину нет необходимости. К настоящему моменту подготовлены более 60 тысяч украинских военных, сказал Кэмерон. Глава британского МИД также подчеркнул, что считает неправильным, если бы солдаты НАТО убивали российских военнослужащих.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если ВС РФ прорвет линию фронта.

В ответ на это член международного комитета Совфеда Сергей Цеков указал, что отправка военных Франции в зону СВО обернется для Парижа большими потерями. Он предупредил, что если страна будет агрессивно действовать по отношению к России, то получит удар по своей территории.