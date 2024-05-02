02 мая, 14:19Политика
Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину
Фото: depositphotos/vverve
Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российская армия прорвет линию фронта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналом The Economist.
"У нас были бы легитимные (основания. – Прим. ред.) задать себе этот вопрос", – сказал он.
По его словам, многие страны "поняли" французский подход и согласились с позицией Парижа, так как "она хороша".
Впервые Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск Запада на Украину 27 февраля 2024 года. В середине марта он сказал, что не исключает и возможности проведения Парижем наземных операций.
Позднее в МИД РФ заявляли, что около 1 500 французских солдат могут привести в готовность для переброса на Украину в апреле.
Новости мира: Франция собирается отправить 2 тыс военных на Украину