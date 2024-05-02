Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину

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Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российская армия прорвет линию фронта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналом The Economist.

"У нас были бы легитимные (основания. – Прим. ред.) задать себе этот вопрос", – сказал он.

По его словам, многие страны "поняли" французский подход и согласились с позицией Парижа, так как "она хороша".

Впервые Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск Запада на Украину 27 февраля 2024 года. В середине марта он сказал, что не исключает и возможности проведения Парижем наземных операций.

Позднее в МИД РФ заявляли, что около 1 500 французских солдат могут привести в готовность для переброса на Украину в апреле.