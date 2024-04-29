Госсекретарь США Блинкен заявил, что у НАТО не было замыслов против РФ

29 апреля, 14:46Политика
Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein
Североатлантический альянс никогда не имел замыслов против РФ, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках ВЭФ в Саудовской Аравии.
"Как я ранее упоминал, НАТО – это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет", – цитирует его ТАСС.
По мнению Блинкена, на фоне присоединения Финляндии и Швеции блок обрел силу, которой не было раньше.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не ищет конфликта с РФ, однако будет обеспечивать безопасность государств-союзников.
До этого Альянс предупредил о проведении крупнейших учений в этом году. Всего в них будут участвовать около 90 тысяч военных.
Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что мероприятия направлены на "сдерживание РФ". По его словам, Альянс считает страну "угрозой".
Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ