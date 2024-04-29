Госсекретарь США Блинкен заявил, что у НАТО не было замыслов против РФ

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Североатлантический альянс никогда не имел замыслов против РФ, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках ВЭФ в Саудовской Аравии.

"Как я ранее упоминал, НАТО – это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет", – цитирует его ТАСС.

По мнению Блинкена, на фоне присоединения Финляндии и Швеции блок обрел силу, которой не было раньше.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не ищет конфликта с РФ, однако будет обеспечивать безопасность государств-союзников.

До этого Альянс предупредил о проведении крупнейших учений в этом году. Всего в них будут участвовать около 90 тысяч военных.

Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что мероприятия направлены на "сдерживание РФ". По его словам, Альянс считает страну "угрозой".

