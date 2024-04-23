Генсек НАТО: Альянс не ищет конфликта с РФ

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Североатлантический альянс не ищет конфликта с РФ, однако будет обеспечивать безопасность государств-союзников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, союзникам необходимо смотреть на Великобританию, которая обязалась тратить 2,5% валового внутреннего продукта на оборону к 2030 году.

До этого Столтенберг поддержал предложение Финляндии по размещению на своей территории у границ с РФ штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Он уточнил, что окончательного вердикта по этому поводу еще не вынесено, так как необходимо выслушать позицию командования.

В свою очередь, дипломат Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика Альянса по отношению к России может привести к полной деградации военной и политической обстановки в Европе. Он указывал, что так долго продолжаться не может.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что вступление СССР или современной России в Североатлантический альянс изменило бы природу НАТО, поэтому Запад отказал Москве в членстве. Он добавил, что после войны во многих странах Восточной Европы к власти пришли силы народной демократии и левые движения с участием коммунистов, что перекраивало политическую карту части света и не вписывалось в планы Запада.

