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23 января, 11:57

Политика

Медведев заявил о препятствовании ряда стран построению многополярного мира

Фото: kremlin.ru

Ряд государств претендует на мировое господство и препятствует построению многополярного мира. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик обратил внимание на очевидность перехода к многополярному миру и отметил, что он не будет быстрым, поскольку некоторые государства не всегда правильно воспринимают стремление к нему других стран.

"Несмотря на это, все большее число стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Южной Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремится отстаивать свою независимость во всех областях, включая политическое сотрудничество", – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что богатства Запада основаны на несправедливости и наследии колониализма. Однако, по словам российского лидера, многополярный мир должен быть справедливым. Странам Запада президент РФ до этого рекомендовал "протереть глаза", поскольку колониальная эпоха закончилась и никогда не вернется.

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

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