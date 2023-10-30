Путин заявил, что "мир по-американски" уходит в прошлое

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"Мир по-американски" уходит в прошлое, а сами Штаты теряют позиции гегемона. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в Дагестане.

Он отметил потерю США своих позиций как мировой сверхдержавы. По словам российского лидера, американская сторона хочет продлить свою глобальную диктатуру и рассчитывает дестабилизировать РФ и других конкурентов с помощью хаоса.

"В условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, "своих геополитических противников", к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев", – подчеркнул президент.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что РФ является одним из лидеров справедливого процесса построения многополярного мира. Глава государства уточнил, что именно за это Россия сражается на поле боя.

Кроме того, продолжил Путин, Вашингтону не нужен мир на Святой земле. Российский лидер уверен, что США необходим постоянный хаос на Ближнем Востоке.

В ходе совещания глава государства рассказал, что "геополитические кукловоды" используют ситуацию на Ближнем Востоке в корыстных целях. Путин утверждает, что США и их сателлиты извлекают из конфликта "кровавую ренту". По его словам, ничем нельзя оправдать бомбардировки "сотен тысяч неповинных граждан" в секторе Газа.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств