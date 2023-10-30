В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке. Документ подготовили члены думских комитетов по международным делам, по делам семьи, женщин и детей, а также заместитель председателя ГД Анна Кузнецова. Проект размещен в электронной базе палаты.

Так, парламентарии указали на необходимость отправить обращение к ООН с призывом поддержать требование "немедленно прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан, прежде всего ни в чем не повинных детей и подростков".

В документе также отмечается, что Соединенные Штаты и Великобритания только создают помехи для урегулирования палестино-израильского конфликта. Парламентарии считают, что их действия говорят о политизированном подходе Запада. В обращении говорится, что Вашингтон и Лондон блокируют усилия Совбеза ООН по прекращению огня. По мнению депутатов, Запад поддерживает новый виток вражды и насилия в рамках ближневосточного конфликта.

Ранее стало известно, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибло 3 257 детей, из которых около 3,2 тысячи были убиты в секторе Газа, 33 ребенка – на Западном берегу реки Иордан и 29 – в Израиле.

Как отметила международная благотворительная организация Save the Children, число детей, погибших в секторе Газа всего за три недели, уже превысило годовое количество детей, которые были убиты в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Также известно, что палестинское движение ХАМАС удерживает 239 пленников. Эти данные подтвердил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.



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