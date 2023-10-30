Количество погибших в Газе детей превысило число убитых в войнах во всем мире за год

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С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибло 3 257 детей, из которых около 3,2 тысячи были убиты в секторе Газа, 33 ребенка – на Западном берегу реки Иордан и 29 – в Израиле. Об этом сообщает международная благотворительная организация Save the Children со ссылкой на данные министерств здравоохранения Палестины и Израиля.

Таким образом, как отметили в организации, число детей, погибших в секторе Газа всего за три недели, уже превысило годовое количество детей, которые были убиты в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года.

Как указали в Save the Children, дети составляют свыше 40% из погибших жителей Газы и более трети всех погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта. При этом количество погибших детей, скорее всего, будет гораздо выше, учитывая, что еще порядка тысячи детей считаются пропавшими без вести в Газе и остаются под завалами.

Ранее официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мильхем заявил, что Международный уголовный суд (МУС) задокументировал дела о преступлениях, которые Израиль совершил в секторе Газа.

До этого СМИ сообщали, что израильские войска обстреляли больницу в секторе Газа Аль-Кудс, где укрываются около 12 тысяч жителей. О количестве погибших и пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ