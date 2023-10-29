Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа превысило 8 тысяч

Фото: ТАСС/AP/Ali Mahmoud

Количество погибших палестинцев в секторе Газа в результате израильских обстрелов превысило 8 тысяч человек. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на палестинский Минздрав.

Таким образом, за сутки число погибших выросло более чем на 300 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ