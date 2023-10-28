Глава Палестины призвал провести экстренный саммит арабских стран по ситуации в Газе

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Президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров арабских государств провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки Израиля на сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

"Я призываю остановить жестокую агрессию Израиля против палестинского народа и его дела, чтобы совместно противостоять международным вызовам и сделать все возможное, чтобы наш народ остался на своей земле", – заявил Аббас.

Как подчеркнул глава Палестины, Израиль совершает массовые убийства на главах у всего мира. Аббас отметил, что на все усилия на международной арене, включая резолюцию Генассамблеи ООН, Израиль "ответил наземным вторжением и беспрецедентными бомбардировками палестинского анклава". Палестина призывает все страны оказать давление на Израиль, чтобы "остановить поток палестинской крови".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о необходимости переломить ситуацию в секторе Газа. Он провел переговоры с премьер-министром и главой МИД Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани относительно способов снижения эскалации в секторе Газа. Гуттериш повторил свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и безоговорочному освобождению заложников.