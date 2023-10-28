Генсек ООН заявил о необходимости переломить ситуацию в секторе Газа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о необходимости переломить ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу генсек ООН приехал в Катар, где провел переговоры с премьер-министром и главой МИД Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани относительно способов снижения эскалации в секторе Газа. Он повторил свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и безоговорочному освобождению заложников.

"Меня воодушевил, казалось бы, растущий консенсус в отношении необходимости, по крайней мере, гуманитарной паузы на Ближнем Востоке. К сожалению, вместо этого я был удивлен беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели", – написал Гуттериш в социальной сети Х, подчеркнув, что эту ситуацию необходимо переломить.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября не может быть поводом для коллективного наказания палестинцев. Он призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,7 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.