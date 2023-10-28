В МИД РФ сообщили об обещании ХАМАС освободить 8 российских заложников

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Представители ХАМАС пообещали, что откликнуться на запрос РФ по поводу освобождения восьми граждан РФ, находящихся у радикального палестинского движения в заложниках. Об этом ТАСС рассказал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки и замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Мы передали на встрече в Москве список, в нем значится восемь человек", – рассказал он.

По его словам, ХАМАС пообещал на встрече найти российских заложников и принять меры по их освобождению.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзука заявил, что РФ запросила у палестинского движения ХАМАС сведения о восьми людях, которые могут быть в заложниках. Их ищут и готовы отпустить.

Однако он отметил, что движение не готово отпускать пленных военных Израиля, для их освобождения требуются переговоры и обмен. Абу Марзука указал, что в плену находятся сотни еврейских солдат.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ