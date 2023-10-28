В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников, информацию о которых запросила РФ

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РФ запросила у палестинского движения ХАМАС сведения о восьми людях, которые могут быть в заложниках. Их ищут и готовы отпустить, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена политбюро и главу отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзука.

"От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать", – подчеркнул он.

Как уточнил член политбюро, к мирным гражданам, находящимся в плену, относятся как к гостям.

"Как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за ситуации, которая сейчас сложилась", – сказал Марзук.

Однако движение не готово отпускать пленных военных Израиля, для их освобождения требуются переговоры и обмен, добавил собеседник агентства. Он указал, что в плену находятся сотни еврейских солдат.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

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