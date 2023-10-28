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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 7,7 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав анклава.

Уточняется, что число жертв составило 7 703, среди них 3 195 детей. Еще более 18 тысяч человек получили ранения.

В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян. Еще несколько человек находятся в заложниках и числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.

Ранее сообщалось, что РФ запросила у палестинского движения ХАМАС сведения о восьми людях, которые могут быть в заложниках. Их ищут и готовы отпустить, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзук. Как он уточнил, к мирным гражданам, находящимся в плену, относятся как к гостям.

Однако движение не готово отпускать пленных военных Израиля, для их освобождения требуются переговоры и обмен. В плену находятся сотни еврейских солдат.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ