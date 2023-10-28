Фонд Кадырова направит помощь 20 тыс палестинским семьям – муфтий

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Двадцать тысяч палестинских семей получат гуманитарную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление муфтия Чечни Салаха Межиева.

Как отметил муфтий, сейчас ведется работа по оказанию гуманитарной помощи 20 000 палестинским семьям. Договоренность об оказании помощи была достигнута через руководство Палестины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в секторе Газа геноцидом мусульман-палестинцев, виновники которого перешагнули все допустимые рамки и настроили против себя почти весь мир. Он также заявил, что Израиль навсегда запятнал себя несмываемым позором за свои действия в Палестине.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,7 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Также турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу. При этом президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой, подчеркнув, что ХАМАС не является террористической организацией.